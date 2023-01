Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Auto rollt in Heringsdorf in Wassergraben Von dpa | 21.01.2023, 12:30 Uhr

Vom Parkplatz ins Wasser: Ein Kleinwagen ist in Heringsdorf auf der Insel Usedom am Samstagmorgen in den Sackkanal gerollt.