Möglicherweise Brandstiftung Ehemalige Kfz-Halle in Ueckermünde geht in Flammen auf Von dpa | 11.09.2022, 10:17 Uhr

Am späten Samstagabend ist in einer ehemaligen Autohalle im Ortsteil Berndsdorf in Ueckermünde ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude waren Altreifen und Müll gelagert.