Am Sonntagmorgen fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto und Anhänger auf der B192 aus Richtung Wulkenzin kommend in Richtung Penzlin. Dabei bemerkte er einen Pkw im Gegenverkehr, welcher in Schlangenlinie fuhr. Dieser kam erst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in der weiteren Folge

auf die Gegenfahrbahn, wo es beinahe zum Zusammenstoß kam.

Der 33-jährige Beifahrer verständigte umgehend die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, die einen Funkstreifenwagen entsandte. Der 38-Jährige wendete daraufhin sein

Fahrzeuggespann, folgte dem Renault und konnte diesen auf Höhe der Ortschaft Krukow stoppen.

Der 38-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und versuchte, den Renault-Fahrer an der Weiterfahrt zu

hindern. Dieser fuhr erneut an, touchierte den BMW-Fahrer und setzte seine Fahrt fort. Der 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, stieg jedoch wieder in sein Fahrzeug und fuhr dem Renault erneut hinterher.

Autofahrer versucht abermals zu flüchten

Er konnte den betrunkenen Fahrer in der Ortslage Penzlin ein zweites Mal stoppen, in dem er sich mit seinem Fahrzeuggespann vor den Renault setzte. Der Fahrer des Renault versuchte abermals zu

flüchten. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Anhänger des 38-Jährigen.

In der weiteren Folge stand der Renault so zwischen mehreren Fahrzeugen, sodass eine Weiterfahrt unmöglich war. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem 50-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,95 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wünsche sie dem BMW-Fahrer eine schnelle Genesung und bedankt sich ausdrücklich bei ihm und seinem Beifahrer für ihr couragiertes Handeln, durch welches möglicherweise Schlimmeres verhindert wurde.