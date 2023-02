Bei einer Kontrolle fiel ein georgischer Staatsangehöriger auf, der Menschen in die Bundesrepublik schleust. Symbolfoto: Jochen Tack/imago images/Archiv up-down up-down Pasewalk Bundespolizei nimmt georgischen Schleuser fest Von Anni Hintz | 17.02.2023, 09:48 Uhr

Bundespolizisten kontrollierten in den frühen Morgenstunden des 16. Februar einen polnischen PKW an der Anschlussstelle Penkun. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer Menschen in die Bundesrepublik geschleust hatte.