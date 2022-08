FOTO: Alexander Hamacher Unfall Auto rammt auf A24 Hänger von Wohnmobil: drei Verletzte Von dpa | 07.08.2022, 19:03 Uhr | Update vor 42 Min.

Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten hat am Sonntag in Westmecklenburg zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin gesorgt.