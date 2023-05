Symbolbild Foto: Lino Mirgeler/Archiv up-down up-down Rügen Einbrüche in Wohnungen - Polizei sucht Zeugen Von Frank Liebetanz | 09.05.2023, 06:25 Uhr

Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Wohnhaus in Rambin sucht die Polizei Zeugen - auch zu sieben weiteren Straftaten dieser Art in diesem Jahr.