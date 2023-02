Die Polizei suchte nach dem Geflüchteten. Symbolfoto: imago images/Sven Simon/Archiv up-down up-down Nordwestmecklenburg Fahrerflucht an der Haltestelle Neuburg-Steinhausen Von Anni Hintz | 27.02.2023, 12:53 Uhr

Am Bahnübergang am Haltepunkt Neuburg-Steinhausen kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Trotz Einsatz eines Polizeihundes konnte der Geflüchtete nicht gefunden werden.