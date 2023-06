Frau stürzt in Küche rücklings auf Messer und verletzt sich schwer. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Unfall im Haushalt Messer im Rücken: Frau stürzt und fällt auf Geschirrspüler Von Michael Brockmöller | 24.06.2023, 12:41 Uhr

Bei einem mehr als ungewöhnlichen Haushaltsunfall ist am späten Freitagabend eine Frau in einem Ferienhaus in Jabel schwer verletzt worden.