Foto: Michael Brockmöller Knüppeldamm Garage brennt in gesamter Ausdehnung - Feuerwehren im Großeinsatz Von Michael Brockmöller | 13.02.2023, 21:49 Uhr

Beim Schrauben an einem PKW kam es Montagabend zu einem Brand in einer Garage in Knüppeldamm, der einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste.