Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitag gegen 22 Uhr in der Brüggstraße in Greifswald zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Ein 47-jähriger VW-Fahrer stieß beim Versuch, sein Auto in eine Parklücke zu fahren, zunächst gegen einen parkenden Nissan.

Weiterlesen: Hauptbahnhof Rostock gesperrt: Polizei untersucht verdächtigen Koffer

Bürger fordern Fahrer zum Anhalten an – der flieht

Beim anschließenden Rangieren kollidierte er mit einem Mercedes und touchierte im weiteren Verlauf einen weiteren Mercedes. Nachdem der Fahrer von zwei Bürgern angesprochen und aufgefordert

worden war, anzuhalten, verließ er fluchtartig den Unfallort in Richtung Bahnhofstraße. Dort konnte er von den durch die Zeugen alarmierten Polizisten angehalten und kontrolliert werden.

Blutprobe entnommen, Strafverfahren eingeleitet

Ein Alkoholtest ergab 1,39 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Am VW und den parkenden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.