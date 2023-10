Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am Samstagabend, 21. Oktober, in einer Wohnung in der Einsteinstraße in Greifswald eine Leiche gefunden. Zuvor war im Revier ein Hinweis auf eine mögliche Straftat eingegangen.

Als die Polizisten nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung betraten, trafen sie zwei Männer an. Einer der beiden floh, der andere konnte sofort festgenommen werden. Vor Ort bestätigten sich die Hinweise. Dort lag ein bisher nicht identifizierter und in mehrere Teile zerstückelter Mann.

Zweiter Verdächtiger verhaftet

Der Geflohene konnte zunächst trotz des Einsatzes von Spürhunden und weiterer Streifenwagen nicht gefunden werden. Er meldete sich dann am Sonntag, 22. Oktober, selbst telefonisch bei der Polizei und deutete an, sich stellen zu wollen. Daraufhin wurden Spezialkräfte des LKA Mecklenburg-Vorpommern für die Festnahme angefordert. Sie fand gegen 14.30 Uhr widerstandslos auf einem Parkplatz statt.

Viele Tatumstände ungeklärt

Die beiden Männer werden nun einem Haftrichter vorgeführt. Sie sind 28 und 27 Jahre alt und bereits wegen anderer Delikte bei der Polizei bekannt.



Das Opfer wurde vermutlich am Freitag in der Wohnung getötet und zerstückelt. Die genaueren Tatumstände, die Beteiligung der beiden Verdächtigen, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen sowie das Motiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.