Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 nahe Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind in der Nacht zu Samstag zwei 19-jährige Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Wagen aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem Zusammenstoß mit der seitlichen Schutzplanke überschlug sich der Wagen und überschlug sich auf einer Strecke von circa 150 Metern mehrfach. Das Auto stieß daraufhin gegen einen Wildschutzzaun und kam auf dem Dach zum Stehen. Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch sein 19-jähriger Beifahrer konnten das Auto selbstständig verlassen. Bei beiden stellten die Notärzte leichte Verletzungen fest. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Lesen Sie auch Abtshagen/Steinhagen 50-Jähriger bei Wildunfall schwer verletzt