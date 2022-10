Symbolfoto Foto: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Wolgast Großeinsatz der Feuerwehr nach Reizhusten von Bewohnern eines Blocks Von Frank Liebetanz | 25.10.2022, 06:16 Uhr

Mehr als 70 Kräfte von Feuerwehren sind am Nachmittag des 24. Oktobers in Wolgast zu einem Wohnblock geeilt, weil ein Bewohner eine unbekannte Substanz in einem Hausflur gemeldet hatte.