Regionale Schule Ost Am Lindetal Brand von zwei Mülltonnen in Neubrandenburger Oststadt Von Anni Hintz | 17.02.2023, 05:26 Uhr

Am Freitag, 17. Februar, brannten in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg zwei Mülltonnen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.