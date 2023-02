Die Polizei wurde zu einem Carport-Brand in Torgelow gerufen. Symbolfoto: Andreas Gora/imago-images/Archiv up-down up-down Ueckermünde In Torgelow greift Feuer von Papiertonne auf Auto über Von Anni Hintz | 28.02.2023, 06:14 Uhr

Am Montag brannte eine Papiertonne in einem Carport in Torgelow. Die Flammen erfassten das Auto und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.