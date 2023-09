Am Samstag kam es nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L20/Lindenallee in Malchow, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Autos krachen frontal ineinander

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte ein 83-jähriger BMW-Fahrer, der aus Silz kam, einen vorfahrtsberechtigten 59-jährigen BWM-Fahrer übersehen, der die L20 in Richtung Silz befuhr. Während des Abbiegevorganges kam auf der Kreuzung zum frontalen Zusammenstoß.

Männer kamen ins Klinikum Plau

Hierbei erlitten beide Fahrer zunächst einen Schock, äußere Verletzungen waren nicht ersichtlich. Beide Männer wurden im Klinikum Plau medizinisch versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Nach Bergung beider Fahrzeuge konnte die Kreuzung gegen 21.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Zwischenzeitlich wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.