Sellin Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus lebensgefährlich verletzt Von Andreas Ohler | 20.05.2023, 08:41 Uhr

Das Feuer brach am späten Freitagabend in der Küche einer Erdgeschosswohnung in Sellin auf Rügen aus. Die Brandursache ist unklar.