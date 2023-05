Ein Blaulicht leuchtet auf. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archiv up-down up-down Nossendorf bei Demmin Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Von Andreas Ohler | 18.05.2023, 17:32 Uhr

Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen in Nossendorf bei Demmin mit seiner Maschine in einen Straßengraben gerutscht. Es war Alkohol im Spiel.