In einer Scheibe des Parteibüros am Markt wurde ein sieben Zentimeter großes Loch festgestellt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Unklar sei noch, wann sich die Tat ereignete und auf welche Art und Weise die Scheibe der Regionalgeschäftsstelle Rügen und Hiddensee zerstört wurde. Bisher wurde als Tatzeit der 2. Oktober nachmittags bis zum 4. Oktober am frühen Abend angegeben, als der Fall bemerkt und der Polizei gemeldet wurde. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.