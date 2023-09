Am Samstag gegen 16.35 Uhr ist es nach Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung B109/B104 in Pasewalk gekommen.

Vorfahrtsfehler wohl Auslöser

Nach aktuellen Erkenntnissen übersah offenbar eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin, die aus Papendorf gekommen war, einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Seat-Fahrer, der die B109 aus Anklam in Richtung Pasewalk befuhr. Es kam auf der Kreuzung in Höhe der Tankstelle zum Zusammenstoß.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die 29-Jährige erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus nach Pasewalk. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Nach Bergung der beiden Fahrzeuge konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden. Die Ampel ist weiter außer Betrieb. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und vorsichtig in diesem Bereich zu fahren.