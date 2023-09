Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag gegen 6.30 Uhr acht Syrer nach unerlaubter Einreise aufgegriffen. Sie waren der Polizei zufolge zu Fuß auf der Kreisstraße 29 zwischen Pasewalk und Bröllin unterwegs. Bei einer ersten Befragung gaben die Personen an, dass weitere Personen zur Gruppe gehörten. Mit einem Hubschrauber und mit einem Diensthund fand die Bundespolizei fünf Syrer und zwei jemenitische Staatsangehörige.

Keine Person hatte ein Dokument, das den Aufenthalt in der Bundesrepublik legitimiert. Eingeschleust worden waren die Personen über die so genannte Balkanroute auf der Ladefläche eines weißen Transporters. Alle Personen begehren der Polizei zufolge Asyl. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kamen die Personen in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz.