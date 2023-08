Bei einer Kontrolle am Montagvormittag am ehemaligen Grenzübergang Pomellen in Fahrtrichtung Polen haben Beamte der Bundespolizei einen 53-Jährigen erwischt, der abgetrennte Kupferkabel im Kofferraum sowie auf der Rückbank liegen hatte. Auf Nachfrage gab der Mann an, sein Arbeitgeber in Dänemark habe ihm die Mitnahme der Kabel erlaubt. Eine telefonische Rücksprache bestätigte dies nicht. Der Geschädigte erstattete der Polizei zufolge vielmehr umgehend in Dänemark Strafanzeige.

Es handelt sich um insgesamt fast 300 Kilogramm nicht ummanteltes Kupferkabel. Der Wert beläuft sich auf rund 1200 Euro. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Hehlerei erstattet.