Greifswald Polizei: Roller am Wochenende gleich zweimal gestohlen Von Frank Liebetanz | 22.05.2023, 05:45 Uhr

Eine Frau vermisste ihren Roller am Wochenende sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag. Die Polizei fand ihn aber jeweils nach kurzer Zeit.