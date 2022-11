Symbolfoto Foto: Uli Deck up-down up-down Ribnitz-Damgarten Polizei stoppt auf der B105 eine Frau und später ihren Partner Von Frank Liebetanz | 28.11.2022, 12:04 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle an der B105 am Sonnabend haben Polizeibeamte eine Frau und zeitversetzt auch ihren Partner an der Weiterfahrt gehindert.