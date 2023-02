Der Rettungshubschrauber steht auf der Kreuzung. Foto: Susan Ebel up-down up-down Schwerer Unfall in Waren Rettungshubschrauber blockiert nach technischem Defekt Kreuzung Von Susan Ebel | 02.02.2023, 10:21 Uhr

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Schlaaf-Straße in Waren an der Müritz gekommen. Eine verletzte Frau musste mit dem Rettungswagen transportiert werden.