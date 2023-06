Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Stralsund Polizei ermittelt nach Feuer in Keller wegen Brandstiftung Von Oscar Fuchs/dpa | 24.06.2023, 08:27 Uhr

Ein 31-Jähriger wurde bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund am Samstagmorgen verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.