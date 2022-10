Einbrüche in Vorpommern-Rügen am Montag und Dienstag. Foto: dpa/Andreas Gebert up-down up-down Stralsund und Preetz Zwei Einbrüche im Landkreis Vorpommern-Rügen Von Malte Fuchs | 11.10.2022, 13:28 Uhr

In Preetz drangen Einbrecher in einen Baucontainer ein. In Stralsund verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Bäckereifiliale.