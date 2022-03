- FOTO: Ralf Drefin A24 nach Horrorunfall voll gesperrt Fahrer stirbt in Trümmern seines Vans, beteiligte LKW fahren einfach weiter Von Eike Moldenhauer | 30.03.2022, 07:37 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A24 zwischen Wöbbelin und Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall in dessen Folge der Fahrer eines Mercedes-Van noch an der Unfallstelle verstarb.