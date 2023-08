Wie Nonstopnews Müritz berichtet, ist in der Nacht zu Dienstag in Malchow eine Frau tot gefunden worden - in einer Wohnung über einer Gaststätte.

Die Ermittler der Neubrandenburger Mordkommission seien bereits am Tatort, heißt es weiter.

