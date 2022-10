Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübesse Unbekannte stehlen über Nacht komplettes Lkw-Gespann Von Fabrice Hermann | 07.10.2022, 11:28 Uhr

Am Donnerstag wurde in den frühen Morgenstunden in Lübesse ein komplettes Lkw-Gespann gestohlen.