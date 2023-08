Auf der B105 ist es am Abzweig Ribnitz-West am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 66-jährige Fahrer eines Mercedes Benz, so die Polizei, war auf der B105 aus Rostock kommend in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten unterwegs. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem, mit drei Personen besetzten, ihm entgegen kommenden Lastwagen seitlich zusammen. Das Auto knallte gegen einen Leitpfosten.

Der Benz-Fahrer und der 25 Jahre alte Lastwagenfahrer wurden schwer verletzt und mit Helikopter in zwei Kliniken nach Rostock geflogen. Ein Mitfahrer im Transporter wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge wurden geborgen. Die B105 wurde stundenlang gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.