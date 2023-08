Bei einem Unfall auf der B110 zwischen Zirchow und der Einmündung zur K42 in Fahrtrichtung Polen hat sich am Montag gegen 23.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 32-jähriger Mann, so die Polizei, kam mit seinem Nissan in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, der Wagen kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die Feuerwehr rettete ihn aus dem Fahrzeug. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Benz und Zirchow waren mit 21 Kräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Auto wurde geborgen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.