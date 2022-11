Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Unfall auf L182: Mann fährt gegen Baum und verletzt sich schwer und | 28.11.2022, 06:20 Uhr Von Frank Liebetanz dpa | 28.11.2022, 06:20 Uhr

Ein 74-Jähriger ist am späten Sonntagabend auf der Landesstraße 182 zwischen Rostock und Marlow mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 74-jährige Senior war am Sonntag gegen 22.20 Uhr auf der L182 zwischen Carlsruhe und Alt Steinhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs, als sein Opel nach einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam, wir die Polizei berichtet. Der Wagen kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Mann schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in die Uniklinik Rostock. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.