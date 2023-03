Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall in Vorpommern-Rügen Lkw und Tanklaster stoßen auf B105 zusammen Von Winfried Wagner/dpa | 16.03.2023, 07:40 Uhr

Ein Unfall am Abzweig Borg nahe Altheide hat am Donnerstagmorgen für starke Behinderungen gesorgt. Die B105 musste zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden.