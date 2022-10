Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Mordprozess in Neubrandenburg Opfer mit Tritten gegen den Kopf getötet: Urteil steht bevor Von dpa | 11.10.2022, 01:48 Uhr

Zwei junge Männer sollen in Neubrandenburg einen 30-Jährigen so sehr verletzt haben, dass er starb. Brutal sollen sie ihm gegen den Kopf getreten haben. Am Landgericht werden nun die Plädoyers gehalten.