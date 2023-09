Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Grenzparkplatzes Ahlbeck ein verdächtiges Auto festgestellt und es einer Kontrolle unterzogen. Es handelte es sich um einen schwarzen BMW mit polnischem Kennzeichen, der über den Grenzübergang eingereist war.

In angrenzenden Wald geflohen

Vorausgegangen war eine Situation, bei der den Polizisten ein unbeleuchtetes Fahrrad auf dem Radweg aus Ahlbeck Richtung Grenze aufgefallen war. Bei dem Versuch den Fahrer anzuhalten, flüchtete dieser in den angrenzenden Wald. Die Fahndung führte zum Auffinden des offenbar durch den Verdächtigen genutzten E-Bikes, welches auf Grund des Verdachtes eines Diebstahls sichergestellt wurde.

Verdacht des Bandendiebstahls

Im Rahmen der weiteren Fahndung fiel den Beamten kurze Zeit später der besagte BMW auf und sie kontrollierten ihn. In dem Fahrzeug befanden sich der 31-jährige Fahrer und ein 34-jähriger Beifahrer. Auf Grund des vorherigen Sachverhalts um den Radfahrer und das aufgefundene E-Bikes erkannten die eingesetzten Beamten den Beifahrer als den Flüchtigen und nahmen ihn und den Fahrer wegen des Anfangsverdachts des Bandendiebstahls in Gewahrsam. Weitergehende Ermittlungen ergaben zudem, dass gegen den 34-Jährigen zwei Haftbefehle zur Vollstreckung bestanden.

E-Bike ging zurück an Besitzer

Gegen 4.30 Uhr war der Diebstahl des Fahrrades vom Campingplatz Stubbenfelde angezeigt worden. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei dem im Bereich Ahlbeck/Grenzwald aufgefundenen Fahrrad um eben dieses handelte. Das E-Bike konnte schließlich an seinen Besitzer übergeben werden. Die beiden Beschuldigten werden am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Greifswald vorgeführt.