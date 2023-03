Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Usedom Unbekannte setzen Auto in Usedom-Stadt in Brand Von Winfried Wagner/dpa | 24.03.2023, 13:13 Uhr

In der Stadt Usedom auf der gleichnamigen Insel ist in der Nacht zu Freitag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.