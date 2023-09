Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tischlerei in Zepkow gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter das nicht umfriedete Grundstück in der Wiesenstraße betreten und waren anschließend gewaltsam in das Firmengebäude eingedrungen.

Schränke geöffnet und durchwühlt

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden diverse Baumaschinen und Baumaterialien entwendet. Dabei handelt es sich um eine Sackkarre, eine Kettensäge, einen Handbandschleifer der Marke Makita, zwei Exenterschleifer der Marken Festool und Makita, zwei große Unterflurzugsägen der Marke Mafell, eine Kettensäge der Marke Husqvarna, ein Akkukompressor und mehrere Akkus aus der Makita-Ladestation Makita und drei Akkuschrauber der Marke Makita. Die Täter haben zudem sämtliche Innentüren geöffnet, um alle Räume betreten zu können. In dem Büro haben sie sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Täter entwendeten zudem zwei Roll-/Transportwagen, die der Geschädigte am Mittwochnachmittag in der Dorfstraße wieder auffand. Augenscheinlich wurden sie zum Transport des Diebesgutes genutzt.

Polizei sucht nach Zeugen für Tat

Die Kriminalpolizei Röbel hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte aus Neubrandenburg waren im Einsatz, um Spuren auf dem Firmengelände sowie an den wieder aufgefundenen Transportwagen zu sichern. Zeugen werden dringend gesucht. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in Zepkow wahrgenommen? Insbesondere der Bereich der Wiesenstraße, der Dorfstraße und dem Weg der Wiesenstraße zur Dorfstraße sind dabei von großer Bedeutung. Wer hat Personen mit einem Transportwagen schieben sehen? Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen oder auch dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Röbel unter 03 99 31 - 84 82 24 oder im Internet www.polizei.mvnet.de entgegen.