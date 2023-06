Foto: via www.imago-images.de Wohnhaus in Flammen Zwei Menschen sterben bei Feuer in Jarmen Von dpa | 24.06.2023, 12:30 Uhr

Beim Brand eines Wohnhauses in Jarmen sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte.