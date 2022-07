Die Notrufnummer «112» steht auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Warnack up-down up-down Unfall Zwei Radfahrer bei Zusammenstößen schwer verletzt Von dpa | 29.07.2022, 07:35 Uhr

Bei zwei Unfällen sind am Donnerstag im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Einer von ihnen ist Polizeiangaben zufolge in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, wurde der 16-Jährige in einem Ortsteil von Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst.