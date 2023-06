Hier auf der Schulsportanlage am Wall ist alles vorbereitet, um die ET-Decke einzubauen, eine elastische Tragschicht aus Kunststoff, auf der anschließend der Kunstrasen verlegt wird. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Am Wall und an der Vierburg Sportplatzbau in Bützow: Der letzte Auftrag ist vergeben Von Ralf Badenschier | 23.06.2023, 17:04 Uhr

Die Arbeiten am Wall und an der Vierburg gehen weiter. Darum muss die Stadt erneut mehr Geld in die Hand nehmen.