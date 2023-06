Freut sich auf das neugestaltete Außengelände mit der Rollerbahn: Gabriele Belosa, Leiterin der integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe Bützow. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Tag der offenen Tür bei der Lebenshilfe Rollerbahn in der Kita Bützow soll für noch mehr Spaß und neues Wissen sorgen Von Ralf Badenschier | 05.06.2023, 16:53 Uhr

Umfangreiche Umbauarbeiten in der integrativen Einrichtung am Rühner Landweg befinden sich auf der Zielgeraden. Am Freitag beim Tag der offenen Tür soll die Rollerbahn eingeweiht werden.