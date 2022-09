Viele Feuerwehrfahrzeuge werden am Sonnabend in Beselin parken. Der Kreisverband lädt zum „Spiel ohne Grenzen“. Foto: Christian Jäger/Archiv up-down up-down Spiel ohne Grenzen Feuerwehr-Nachwuchs tritt in den Wettstreit Von Christian Jäger | 01.09.2022, 18:26 Uhr

Am Sonnabend, 3. September, treten fast 50 Nachwuchs-Wehren aus dem Landkreis Rostock in noch unbekannten Spielen gegeneinander an.