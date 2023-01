Das Tornadodenkmal am neugestalteten Schlossplatz in Bützow. Informationen zu diesem für die Stadtprägenden Naturereignis sollen noch angebracht werden. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Tourismussaison 2023 Mit Infotafeln Bützow für den Tourismus weiter fit machen Von Ralf Badenschier | 31.12.2022, 16:03 Uhr

Bützow will das Leit- und Informationssystem für Besucher mit weiteren Objekten gezielt ausbauen. Gemeinsames Urlaubsmagazin mit Güstrow und Krakow am See geplant.