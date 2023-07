Die Einsatzkräfte können die brennenden Felder schnell löschen. Symbolfoto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Feldbrände Brände bei Erntearbeiten bei Warnow und Tieplitz Von Toni Cebulla | 09.07.2023, 14:38 Uhr

In der Region um Bützow standen am Samstag mehrere Felder in Brand. Die Feuer konnten durch schnelles Eingreifen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.