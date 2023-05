Felix Wulf faltet Kartons, die später im IKEA landen. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Wismarer Werkstätten in Bützow Hier kommen Menschen mit Behinderung gerne zur Arbeit Von Carolin Beyer | 15.05.2023, 16:09 Uhr

Autoteile, Medizintechnik und Verpackungen für schwedische Möbelhersteller – all das wird in den Wismarer Werkstätten in Bützow verarbeitet. Wir haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und gefragt, was sie an ihrer Arbeit schätzen. In dieser Woche ist außerdem Tag der offenen Tür.