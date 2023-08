Theresa Fitz ist Bützows Supertalent 2023. Sie gewann am Freitagabend den Wettbewerb, der zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Am Ende setzte sie sich gegen drei Mitbewerber durch. Angetreten waren auch Emely Schwarz aus Krakow am See sowie Andre Schade und das Gesangsduo „Milch und Tonic“ mit den Geschwistern Vinzenz und Brigitta Wolschon, alle aus Bützow.

Zuvor hatte Bürgermeister Christian Grüschow das Stadtfest offiziell eröffnet. Begrüßen konnte er dabei Vertreter aus den beiden Partnerstädten Eckernförde und Bremen-Osterholz. Die Gäste werden in den nächsten beiden Tagen selbst Teil des Stadtfestes.

Opsteekfru Stine, alias Christel Fries, ist bereits zum zehnten Mal in Bützow dabei. In diesem Jahr ist Fischer Rolli, alias Rolf Bahr, aus Eckernförde mit angereist. Die beiden haben Sprotten und Eckenförder Küstennebel in ihrem rollenden Verkaufsstand mit dabei. Am Stand von Bützows Partnerstadt Bremen-Osterholz gibt es am Sonnabend unter anderem eine Blaudruck-Werkstatt.

Denn am Sonnabend geht das Stadtfest weiter. Dann wird die Vereins- und Unternehmermeile das Interesse der Besucher wecken. Schauen, informieren und mitmachen ist das Motto. Am Stand der JVA Bützow kann beispielsweise ein Blick in einen Gefangenenbus geworfen werden. Viele einheimische Vereine zeigen sich. Insgesamt über 40 Vereine und Unternehmen.

17. Büwo-Citylauf am Sonntagvormittag

Am Sonntagvormittag geht das Stadtfest mit dem 17. Büwo-Citylauf weiter. 166 Anmeldungen lagen bis Freitag vor. Es gibt sechs verschiedene Disziplinen. Wer sich noch kurzfristig zur Teilnahme entscheiden möchte, kann sich am Wettkampftag noch melden. Spannend wird auf jeden Fall der Teamwettbewerb. Ein Staffelwettbewerb, der den bisherigen Firmen-Staffellauf ablöst. Alle Teilnehmer, die sich bereits angemeldet haben, können sich bereits am Sonnabend zwischen 17 und 18 Uhr ihre Startunterlagen am Stand des TSV Bützow gegenüber der Sparkasse abholen, sagt Michael Kruse, Organisator dieses sportlichen Höhepunktes.

Am Nachmittag findet der große Straßenmalwettbewerb auf der Langestraße statt. Dafür haben sich 19 Teilnehmer angemeldet, erzählt Stefanie Höter von der Stadtverwaltung. Mitglieder des Fördervereins der Miniaturstadt werden die Besucher mit verschiedenen Kuchenkreationen sowie Kaffee an der längsten Kaffeetafel von Bützow verwöhnen.

Die Wette gilt: 100 Menschen in Gänsekostümen oder mit Gänse-Utensilien

Zum Abschluss des Festes muss Bützow Bürgermeister am Sonntag, 17 Uhr, die Stadtwette einzulösen. Er hat die Aufgabe mindestens 100 Menschen auf die Bühne zu holen, die ein Gänsekostüm tragen oder zumindest Dinge bei sich haben, die etwas mit Gänsen zu tun haben. Schafft der Bürgermeister das, gibt es eine Flasche Mineralwasser. Schafft er es nicht, muss er mit dem Bauhof am Sonntagnachmittag nach Ende des Stadtfestes die Tanzfläche fegen. Christian Grüschow nahm die Wette an.