Flohmarkthändler haben ihre Stände in der Langestraße aufgebaut. Menschen kommen vorbei, schauen, verhandeln, Geld wechselt die Besitzer. Auf dem Schloßplatz drehen sich zur Musik die Karussells. Und am Stand von Stefanie Pensold aus Rostock gibt es schmackhafte italienische Kaffeekreationen. Das Bützower Stadtfest 2023 hat an diesem Freitagnachmittag begonnen.

Auf dem Bützower Schloßplatz haben Schausteller aufgebaut Foto: Ralf Badenschier

Auf dem Markt vor dem Rathaus laufen die letzten Vorbereitungen. Auf der Bühne wird die Technik aufgebaut. Ab 16.30 Uhr erfolgt dort die offizielle Eröffnung. Dann erfährt Bützows Bürgermeister Christian Grüschow, welche Stadtwette er bis Sonntagnachmittag zu erfüllen hat.

Auf dem Bützower Marktplatz laufen die letzten Vorbereitungen. Dort wird um 16.30 Uhr offiziell das Stadtfest eröffnet. Foto: Ralf Badenschier

Anschließend, gegen 18 Uhr beginnt die 2. Auflage von „Bützow sucht das Supertalent“. Um 22.30 Uhr gibt es am Schloß eine Lasershow. Zum ersten Mal. Sie löst das traditionelle Feuerwerk ab.