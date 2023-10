Seit Jahrzehnten steht das Haus Rühner Straße 9 in Bützow schon leer. Seit einigen Jahren ist es zum Teil eingerüstet. Doch passiert ist bisher nichts. Fast acht Jahre ist es her, dass über das Denkmal zum letzten Mal in der Stadt diskutiert wurde. Nun wird ein neues Kapitel des Hauses Rühner Straße 9 aufgeschlagen. Es könnte das letzte sein. Denn der Besitzer hat einen Antrag auf Abriss gestellt.

September 2007: Drei der vier denkmalgeschützten Häuser wurden abgerissen. Das vierte – die Rühner Straße 9 in Bützow – sollte erhalten werden.

Die Geschichte des Wohnhauses beginnt Ende des 18. Jahrhunderts. Da wurde es gebaut. Das Ende drohte dann rund 220 Jahre später. Im Jahr 2007 erhielt der Eigentümer der Häuser Rühner Straße 3 bis 7 die Erlaubnis, die unter Denkmalschutz stehenden Häuser im Sanierungsgebiet Altstadt abzureißen.

Zuvor habe es Pläne gegeben, die Häuser in eine Art Ladenpassage einzubinden. Auf der einen Seite das Kaufhaus Stolz, dann der Innenhof, der eine Verbindung zu den vier Häusern an der Rühner Straße herstellt. An solche Pläne erinnert sich Stadtvertreter Ralf-Peter Katzer (WGG).

Kurz nach der Jahrtausendwende sei die große Euphorie der Wendezeit jedoch vorbei gewesen. Eine Sanierung der Denkmale erschien unwirtschaftlich. So fiel 2007 die Entscheidung zum Abriss der drei Häuser. Auf der Fläche entstand ein Kundenparkplatz für das Kaufhaus Stolz. Nicht betroffen vom Abriss war das vierte Haus dieses Quartiers, die Nummer 9.

Erster Antrag zum Abriss des Denkmals in Bützow scheiterte

Neun Jahre später, im Jahr 2016, stellte der Kaufhausbesitzer dann doch einen Antrag auf Abriss der Rühner Straße 9. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, da der „bauliche Zustand [...] einen erheblichen Sanierungsbedarf“ erfordere, so die Begründung.

Im Hauptausschuss der Stadtvertretung kam es zu einer kontroversen Diskussion. Nicht alle wollten das gemeindliche Einvernehmen zum Abriss mit tragen. Das wird in solchen Fällen von der Unteren Denkmalschutzbehörde gefordert. Denn die Behörde des Landkreises entscheidet letztendlich darüber, ob der Denkmalstatus aufgegeben wird oder nicht. In diesem Falle gab es keine Zustimmung.

Nun liegt bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock erneut ein Antrag von Martin Stolz vor. Erneut auf Abriss des Hauses. Und erneut sind die Stadtvertreter gefragt. Der Eigentümer des Hauses begründet sein Vorhaben erneut damit, dass eine Sanierung unwirtschaftlich sei. Gerechnet auf zehn Jahre, würden „unrentierliche Kosten von rund 700.000 Euro entstehen“, heißt es in der Begründung. Unrentierliche Kosten sind Investitionskosten, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind.

Martin Stolz will Wohn- und Bürogebäude bauen

Mit dem Abrissantrag stellt Martin Stolz in Aussicht, an gleicher Stelle einen Neubau errichten zu wollen. Entsprechende Planungsunterlagen liegen den Stadtvertretern vor. Entstehen soll ein Wohn- und Bürogebäude. Die Zustimmung zum Abriss „wird mit der Auflage erteilt, einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Bützow über einen zeitnahen Ersatzneubau abzuschließen“. So steht es in der Beschlussvorlage, über die die Stadtvertreter am Montag, 16. Oktober, zu entscheiden haben.