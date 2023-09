Eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gibt es für die Familie aus Penzin, die am Sonnabend, 2. September, ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat. Schon in der Nacht zu Sonntag, als das alte Bauernhaus in Flammen stand, wurde der Familie von vielen Seiten der Dorfgemeinschaft Hilfe angeboten, wie Amtswehrführer Ralf Ackerhans erzählte. Er hatte den Einsatz der rund 60 Feuerwehrleute geleitet. Aber auch sie konnten nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Noch am Sonntag initiierte Benno Proske eine Spendenaktion. Der Baumgartener nutzte dazu die Online-Plattform gofundme.com. Die hat sich auf die Fahne geschrieben, Spendenhilfsaktionen aller Art zu unterstützen. Beim Einrichten des Spendenaufrufs auf der Internetplattform habe ihm seine Tochter geholfen, erzählt Benno Proske.

„Als Dorfgemeinschaft sind wir sehr betroffen und möchten unsere Nachbarn, die 16 Jahre lang in diesem Haus gewohnt haben, in dieser schwierigen Situation unterstützen“, schreibt er dort. Es gehe nicht um ihn, sondern um die Familie aus Penzin, die alles verloren hat. „Sie haben nichts mehr. Nicht mal Kleidung“, erklärt der Baumgartener im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und sein Aufruf wurde gehört. Bis Donnerstagmorgen hatten bereits 119 Menschen eine Spende eingezahlt. 5525 Euro standen zu Buche. Wer spendet, entscheidet, ob er namentlich genannt wird oder nicht. Auch wie viel jeder spendet, ist jedem selbst überlassen.

Wer auf die Liste der Unterstützer schaut, sehe, es sind ganz viele Menschen aus der Region, aus den Dörfern, sagt Benno Proske. Mehr noch: Bis Mittwoch waren bereits in zwei Raten insgesamt über 3500 Euro an Benno Proske überwiesen worden. Das Geld landet auf einem Treuhandkonto. Von dort habe er die Spendengelder gleich an die Familie weitergeleitet.

Spenden sind weiterhin möglich unter www.gofundme.com. In der Suchfunktion Penzin eingeben und schon findet man den Spendenaufruf „Schnelle Hilfe nach Großbrand“.